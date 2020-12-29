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新興亞洲 大砍燃煤發電
在各國政府實施乾淨能源政策、及環保人士加強施壓下，亞洲開發中經濟體的新建燃煤電廠投資正急遽減少。
倫敦金融時報（FT）報導，越南、印尼、菲律賓和孟加拉政府所推動的能源政策改變，意味著這四國2021年在規劃階段的新建燃煤電廠發電容量將只有25GW（十億瓦）。據Global Energy Monitor報告，將比五年前計劃的125 GW減少80%。
印度政府也取消了許多燃煤發電計畫，計劃新建燃煤電廠的發電容量將減少至30GW，遠少於2015年的238GW。非營利組織GEM的報告表示：「這些（電廠計畫的）取消，將重擊亞洲燃煤（需求的）希望。」
雖然政府的這些措施，提高了亞洲新興經濟體長期降低仰賴化石燃料的希望，但諸多跡象顯示，這些國家短期仍將增加使用燃煤。
由於中國大陸、印度、南韓和日本的需求強勁，用於發電的熱燃煤價格近月來已飆漲。國際能源署（IEA）本月也預測，2021年的全球煤炭需求將增加，因為部分亞洲國家的擴大使用，抵銷了其他國家的減用。
不過，GEM分析師指出，目前的燃煤電廠新建計畫，將會面對愈來愈難吸引投資的困境。
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