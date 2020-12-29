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全球油氣大咖 減記資產
新冠肺炎疫情引爆全球石油與天然氣業十年來最大規模的資產減記行動，因業者展望國際油價在未來多年都將低迷不振，使一些昂貴資產的價值劇減。對整個油／氣業而言，減記資產意味著能源供給稀有的時代告一段落，業者也表示未來投資將更加審慎。
北美及歐洲的油／氣業今年前三季共減記約1,450億美元資產，至少是2010年以來同期減記額最高。
業者全面減記資產，不僅是因為今年油價低落，更因為電動車興起、再生能源多樣化，及全球日益擔憂氣候變遷的衝擊，使業者對未來長期的需求高度不確定。
歐洲荷蘭皇家殼牌、英國石油及法國道達爾今年都大幅減記資產，美頁岩油業者康喬資源及西方石油的減記額也比過去四年總額多。
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