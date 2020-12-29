全球氣候災損擴大 今年逾4.2兆

經濟日報 / 國際中心／綜合外電
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根據最新報告估計，2020年全球十大氣候災害引起的承保損失，高達1,500億美元（約新台幣4.2兆元），超過2019年的金額，也反映全球暖化的長期影響。

根據非政府組織「基督徒互援會」（Christian Aid）發布題為「計算2020年的代價：氣候崩潰的一年」的年度統計報告，報告指出，這些天災造成至少3,500人喪生，導致1,350多萬人流離失所，而這類負擔不成比例地落在貧窮國家身上。

從今年1月澳洲野火延燒、到11月大西洋颶風形成次數破紀錄，全球氣候災害愈來愈多，且由於多數災損沒有保險，因此今年氣候變遷引發災難的實際成本可能還要更高。

報告援引上月發表於知名醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的研究指出，在低收入國家，受氣候影響的極端事件所造成的經濟損失中，只有4%有保險，相較之下，高所得經濟體則為60%。

基督徒互援會全球氣候政策領導克雷默（Kat Kramer）說：「無論是亞洲的洪患、非洲蝗災，或是歐洲和美洲的風暴，氣候變遷在2020年持續肆虐全球。」

在人為全球暖化開始影響地球氣候系統前，人類已飽受極端天氣災害困擾，過去100多年來的氣溫和降水紀錄，加上幾十年來有關颶風和海平面上升的衛星數據，在在顯示溫度上升的影響正在加劇，例如，颶風、颱風及熱帶氣旋等大型熱帶風暴的威力可能變得更強、持續更久。

根據報告，2020年十大氣候災害中，就有五起與亞洲異常多雨的季風有關。

颶風 氣候變遷 暖化

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