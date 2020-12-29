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美房市熱 建商找不到地蓋屋
美國湧現多年來最熱絡的一波房市榮景，熱到令許多建商擔心，快要找不到土地來蓋房屋了。
華爾街日報報導，利率降至歷史低點，加上新冠肺炎疫情助長買房作為遠距上班或上課之用，為美國房屋需求推波助瀾。但市場上待售中古屋短缺，買主於是轉向預售新屋。
購得土地和整地可能是漫長過程。建商從購入土地到開始動工興建，通常費時至少一年。有時得花費數年時間取得營建許可、安裝汙水下水道系統或鋪路。
定期訪調建商與土地仲介業者的John Burns不動產顧問公司資深副總裁卡恩說，目前庫存土地大多仍在開發中，明年建商可能面臨整好的建地不足的問題。
建商Meritage Homes公司營運長羅德說：「買屋需求升高，搶地競爭激烈。」
分析師說，建地供不應求，意味建商可能無法滿足購屋需求，因此能持續調漲價格。商務部數據顯示，美國1月至11月新屋銷售量較去年同期銳增19.1%。
建商搶購土地，顯示對房市景氣持續暢旺有信心。美國全國住宅建築商協會（NAHB）表示，美國房屋建商信心指標在11月升到1985年來最高，12月稍稍下滑。
土地價值變化無常。2008-2009年金融海嘯過後，許多建商持有大量土地，包括遠離市中心的郊區土地，變成燙手山芋。卡恩說，這回建商已改買小塊地，降低對偏遠土地的曝險。
羅德指出，3月間封鎖抗疫導致經濟活動急凍時，許多建商唯恐需求滑落而暫緩購地，也造成如今面臨建地嚴重不足。
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