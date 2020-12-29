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融資餘額創高 美股皮皮剉

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
圖／經濟日報提供
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美國投資人正加碼押注股市將上漲，推升融資餘額創歷史新高，但這個里程碑對投資人來說並非好兆頭，因為這種現象出現後，股市往往都會重挫，2000與2008年的殷鑑不遠。

華爾街日報報導，一項衡量股市狂熱度的重要指數在上月亮起紅燈，美國金融業監管局（FINRA）的數據顯示，截至11月為止，股市投資人的融資餘額達到創紀錄的7,221億美元，超過2018年5月的舊紀錄6,689億美元。

內華達州Incline鎮一名接近退休年齡的土木工程師柏恩沃斯（Bruce Burnworth），在投資特斯拉並成為百萬富翁之前，經常蒐集優惠券並尋找降價打折的商品。現在他已成為不斷擴大的美國富人階層的一員。這群人在今年股市飆升之際加碼投資，甚至押下重注。

一些投資人禁不起誘惑，試圖追逐更高的收益，透過一些風險較高的操作，包括集中投資部位、交易選擇權和槓桿操作指數型股票基（ETF），但這些舉措可能使自己曝露於損失慘重的風險。另有些人用他們的投資組合做抵押買入更多股票。

柏恩斯就是利用所有這些策略致富。他去年買了約2.3萬美元的特斯拉股票選擇權，最後獲得近200萬美元的暴利，而他不斷增持特斯拉，使他能以投資部位作為抵押借入資金，把特斯拉的選擇權轉換為股票；特斯拉股價今年飆升逾六倍。

他說，他幫女兒買了一間房子，還為另一位家人買了一輛特斯拉豪華休旅車（SUV）。

美股今年來吹的泡泡規模在近幾年來為數一數二的大，企業的股價漲勢令人咋舌，包括特斯拉股價今年來飆漲691%、燃料電池公司Plug Power狂漲逾1,000%，Zoom視訊通訊公司股價漲451%，數十檔生技股也飆漲，包括生產新冠肺炎疫苗的莫德納（Moderna）大漲532%。

喬治城大學 金融學教授安傑爾說：「股市現在欣喜若狂。」「很多人都從最近和現在走勢推斷，哇！市場漲了很多，我認為還會漲更多。」「我們以前看過這種情況，但結局都不太好。」

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