美國大學院校 發債規模攀峰

在超低利率及新冠肺炎疫情造成財務惡化這兩大因素的帶動下，美國大學和學院今年來的發債金額創新高紀錄。

根據巴克萊銀行統計，今年至11月為止，美國大學和學院共發行逾413億美元的應稅和免稅的固定利率債券，包括借新債還舊債在內，為該銀行開始追蹤這項數據以來的最高金額。發債的機構包括信評最好的布朗大學和密西根大學，以及信評較差的奧勒岡州Linfield大學及賓州Alvernia大學。

美國高等教育目前的處境相當嚴峻。疫情使美國大學原已存在的學費和輔助收入壓力更加惡化。由於學校維持線上授課，許多國際學生選擇在美國以外學習，而食宿的收入也日漸枯竭。與此同時，學校對財務援助的需求以及提供防疫設備和檢測的費用激增。

為解決可能出現的財務缺口以及利用當前的超低利率，美國各大學大舉發債。在債市幾乎無利可圖的情況下，投資人爭相追捧這些大學發行的債券。有些15至30年期債券的殖利率可達2%或3%。

資產管理公司Lord Abbett的免稅固定收益投資主管索蘭德表示，高等教育部門「因為承受壓力而變得具吸引力」。他指出，高等教育債券殖利率上升是因為學校度過疫情的能力遭受質疑。