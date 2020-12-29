彭博資訊專欄／全球股市憑什麼這麼熱？

2020年全球金融市場最常被問到的，就是「為什麼」（why）。例如新冠肺炎疫情導致全球約170萬人病故，並造成嚴重經濟危機，「為什麼」股市卻能迭創新高，與實體經濟完全脫鉤？而且不只股市紅火，從垃圾債到比特幣，只要是高風險資產，價格全都大幅上揚。

對此人人都有一套說法。有人說市場是「向前看」，投資人預料疫情過後經濟將強勁復甦；或者只是習慣性地「逢跌即買」，畢竟近年來只要這樣操作就會賺大錢。但為何MSCI全球股價指數會從3月時的低點強彈66%、垃圾債券殖利率會創新低、比特幣會飆漲逾五倍，或出現其他莫名其妙的市場變動？這又該如何解釋？

其實答案很簡單，就是一個數字：14兆美元。這是今年來美國、中國大陸、歐元區、日本及其他八個已開發經濟體新增的貨幣供給量總額，使累積額達94.8兆美元。貨幣供給增量是2003年有這項數字以來的新高，也遠超過2017年時8.38兆美元的舊紀錄。

光是了解背後的力量還不夠，也要理解運作機制。起點是各國央行大印鈔票，購買空前規模的公債及其他資產，直接對金融市場注入亟需的資金。截至11月30日止，美、歐、日、英等四大央行的資產負債表總額相當於國內生產毛額 （GDP）總額的54.3%，遠高於去年底時的36%；單是美國聯準會（Fed）每個月就至少買了1,200億美元的資產。

央行大買資產，有助於壓低全球債券殖利率。彭博巴克萊指數成分債券的平均殖利率降到1%以下，且全球負殖利率債券總額也超過18兆美元；於是資金轉入垃圾債，將全球平均殖利率壓低到4.59%的新低水準，連迦納、塞內加爾、白俄羅斯等邊境市場債券也同霑雨露。

不願冒大風險的投資人便把資金轉入股票市場，使全球股市總市值首度超過100兆美元，MSCI全球指數成分股平均本益比也衝到31倍的「災難性」水準。

正因各國政府及央行大舉創造貨幣，令一些人士高度質疑貨幣的真正價值，於是資金轉入比特幣等加密貨幣及黃金。

各國大印鈔票支持經濟，固然產生滋養資產泡沫、擴大貧富差距，甚至導致通膨失控等流弊，但還能有其他選擇嗎？

（作者Robert Burgess是彭博資訊專欄作者／編譯任中原）