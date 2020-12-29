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搜尋引擎新創 叫陣Google
自我定位為Google潛在競爭對手的一批創新公司，除另闢蹊徑找出利基市場外，還希望與日俱增的監管壓力，最終將扭轉這位搜尋引擎巨人20年來的主宰地位。
倫敦金融時報（FT）報導，最新的挑戰者包括兩名Google前主管創立的Neeva、Salesforce前首席科學家創辦的You.com，以及想要建立自家數十億網頁索引的英國新創公司Mojeek。
儘管挑戰Google成功的機會非常小，但每家公司皆從人們習以為常的Google連結與搜尋結果找到各自的利基市場；這些新創公司並寄望州及聯邦政府最近對Google展開的連串州反托辣斯調查，將促成這個領域的開放。
在過去十年的大部分時間，Google在在全球搜尋引擎市場的占有率超過90%，根據美國通訊流量監測機構StatCounter，Google目前的市占率仍接近逾92%的歷史高點，排名第二的搜尋引擎Bing的市占率為2.9%。
即便如此，Google長期的競爭者正取得緩慢但穩健的進展。根據StatCounter，注重用戶隱私的搜尋引擎DuckDuckGo，過去五年在北美的市占率從0.3%增至1.9%。
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