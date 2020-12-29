美度假城鎮 房市買氣升高

新冠肺炎疫情讓美國房市產生重大變化，一些分析師認為，低利率房貸和遠距工作等趨勢，可望讓部分城市和地區在疫情過後迎來房市榮景。

疫情帶來的健康疑慮，加速數位化購屋的進程；遠距工作則讓各地家庭重新思考居住地點，導致市場對度假城鎮的興趣升高，較富裕的美國民眾選擇購買第二間房屋，等待疫情結束。

隨著疫苗問世，疫情結束、生活回歸常態的希望浮現；，可望在特定地區引發銷售熱潮。房市研究公司Zonda首席經濟學家沃夫表示：「疫情前帶動房市的族群，在疫情過仍將推動各地房地產的穩健銷售。」

MarketWatch網站報導，經濟學家看好疫情後房市受惠的地區，包括高價位的海岸地區市場，例如舊金山、紐約；這些地區的房價過高，導致房市成長停滯；然而，隨著價格下滑以及低利率房貸，這些市場可能回溫。

較新的科技重鎮，也將吸引買家，例如沙加緬度，因為當地房價低於舊金山或聖荷西，且駕車兩小時內或通勤即可抵達公司。

較小型的城市及美國南部與西南部的太陽帶的房市，可望因遠距工作而興盛。