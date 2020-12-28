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比特幣 明年上看49,999美元

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
投資人看好比特幣的牛氣將延續到2021年。（路透）
投資人看好比特幣的牛氣將延續到2021年。（路透）

比特幣行情在周末衝上逾28,000美元的歷史新高後，本月可望連續第三個月收漲，締造2019年中以來最長漲勢。投資人看好比特幣的牛氣將延續到2021年，但勢必將面臨美國當局更嚴格的監管。

彭博資訊報價顯示，比特幣27日一度衝上28,365美元的歷史天價，之後回落，28日盤中則上漲3.6%至27,323美元，本月以來累計漲逾40%，可望連續第三個月走高，今年來更累計漲超過280%。

比特幣今年來的驚人漲勢也再度引發市場論戰。鐵粉認為，這種加密貨幣是央行空前放水時代的通膨避險手段。瓊斯（Paul Tudor Jones）和朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）等華爾街老手譽之為替代資產，給漲勢推波助瀾。MicroStrategy與Square等企業也把現金轉移到加密貨幣，在超低利率的時代謀求更高的報酬率。

投資人大舉買進無關比特幣，或許未必代表認可這種加密貨幣能當成法定貨幣的替代品，但確實彰顯了投資人日益認同加密貨幣也是一種資產類別。

Bitwise資產管理公司投資長霍根（Matt Hougan）說：「比特幣正從邊緣小眾的神祕資產，變成主流，速度之快超出任何人預期。若成為主流，場外大量資金就不得不進場占據一席之地，因此我非常看好它的2021年前景。」

許多投資人認為，比特幣明年可持續走高。德意志銀行策略師萊德（Jim Reid）說，德銀調查發現，多數受訪者預期比特幣2021年收高，41%受訪者的目標價是20,000-49,999美元，12%預測可突破100,000美元。

不過，線上交易平台eToro美國董事總經理赫許（Guy Hirsch）說，比特幣在獲得更多關注的同時，也可能面臨監管機構的進一步審查。

許多策略師和投資人指出，美國總統當選人拜登入主白宮後，加密貨幣行業可能面臨更多審查和更嚴格的監管。資產管理公司CoinShares策略長戴米洛斯（Meltem Demirors）表示，「總的來說，民主黨會帶來挑戰－他們傾向加強監管。我有點擔心事情的發展趨勢」，尤其是反托辣斯訴訟和對網路隱私的侵害。

比特幣 德意志銀行

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