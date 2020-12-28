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巴菲特熱愛這四本財經書 向「股神」之師學習投資哲學

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
巴菲特建議，「價值投資之父」葛拉漢、經濟學評論員古德曼的這幾本經典著作，值得閱讀。路透
巴菲特建議，「價值投資之父」葛拉漢、經濟學評論員古德曼的這幾本經典著作，值得閱讀。路透

康普茶公司Better Booch創辦人兼執行長Trey Lockerbie在近日播出的Podcast節目中說，幾年前曾請教「股神」巴菲特關於投資的問題，並分享巴菲特向他推薦的四本書。

Trey Lockerbie說，當他問巴菲特「價值投資之父」葛拉漢（Benjamin Graham）所寫的書是否過時了，巴菲特建議他重讀葛拉漢的著作，並專注於有關投資心理學的章節段落。

葛拉漢是巴菲特的啟蒙良師，被譽為「世上最成功投資人」的巴菲特，師承葛拉漢的投資心法，數十年來一直採取價值投資策略。

此外，巴菲特也建議，閱讀已故經濟學評論員古德曼（George Goodman）以筆名史密斯（Adam Smith）撰寫的兩本書，有助於學習投資。以下為巴菲特推薦的書單：

1.《證券分析》（Security Analysis）

這本書由「價值投資之父」葛拉漢和多德（David Dodd）撰寫，著重介紹價值投資法的決策基礎，即購買並長期持有股票的操作原則。

這本書對巴菲特產生很大的影響，當巴菲特發現葛拉漢、多德在哥倫比亞大學商學院任教後，他聯繫了多德，並申請入學，從而成為葛拉漢的門生。

2.《智慧型股票投資人》（The Intelligent Investor）

這本書由葛拉漢和財經記者茨威格（Jason Zweig）著，深入探討價值投資策略的運用哲學。

巴菲特推薦這本書的次數，不勝枚舉。他在2013年致波克夏股東的信中寫道：「我的財務生活因為買了《智慧型股票投資人》而改變。」

3.《金錢遊戲》（The Money Game）

此書是古德曼（筆名史密斯）1968年出版的著作，在這本書中，古德曼舉1960年代華爾街的瘋狂故事為例，將股市視為一種遊戲。

巴菲特於2014年對華爾街日報說：「在《金錢遊戲》中，古德曼的洞察力非常驚人。他知道如何觸碰以前從未辨認出的道理，他忠於事實，但也把事實變得饒富趣味。」

4.《超級金錢》（Supermoney）

古德曼於1972年出版的《超級金錢》，刻劃了70年代的股市投機狂潮，甚至也提及當時尚不起眼的巴菲特。

巴菲特在此書的序言中寫道：「我形容這本書的精彩程度，有如拉森（Don Larsen）在1956年10月8日的表現，也就是他成為美國職棒大聯盟史上第一人，在世界大賽投出完全比賽的那天。」

巴菲特 華爾街 哥倫比亞

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