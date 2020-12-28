誰是亞股今年大贏家？ 蝦皮、比亞迪市值狂奔好幾倍

飽受新冠疫情紛擾的2020年邁入尾聲，亞洲企業的市值增幅排行榜也大致底定，今年迄今市值膨脹最多的亞企是蝦皮母公司冬海集團（Sea），公司市值突破千億美元，中國電動車大廠比亞迪與電商業者拼多多則分別拿下二、三名。台積電在全球市值排名逼近全球前十大，也締造輝煌成績。

日經新聞報導，全球實施貨幣寬鬆與財政刺激措施，創造出資金並流向投資，讓全球股市復甦速度遠比實質經濟更快。這造就出幾檔飆股，投資人希望這些公司能成為下一家騰訊或阿里巴巴，這兩大企業市值分別約7,000億美元。

最佳例子是新加坡電商業者蝦皮的母公司Sea。根據今年來市值成長450%至1,026億美元，QUICK-FactSet截至12月22日以本地貨幣為基準的數據顯示，Sea在去年底市值逾100億美元的500家主要亞洲企業中，今年拿下市值增幅第一名的寶座。

Sea有三大事業領域，電商、網路遊戲與電子支付，這三大事業全都因新冠疫情受惠，而且該公司積極行銷以提高市占。儘管Sea是家東南亞科技新創公司，卻在紐約證交所掛牌上市，吸引聚焦東南亞市場成長題材的美國投資人買進。此外，Sea本月稍早在新加坡取得數位銀行執照，將迎接更多金融科技機會。

Sea股價今年來大漲380%至每股193美元，遠高於年初時的每股40美元。

同樣在那斯達克上市掛牌、以團購折扣策略聞名的中國大陸電商業者拚多多，則是受惠於疫情帶動需求激增的少數大陸電商之一，該公司市值今年來激增288%至1,705億美元，股價翻漲三倍。拚多多第3季營收年比激增89%至人民幣142億元（21億美元），淨虧損縮小至人民幣7.84億元。

中國大陸電動車業者比亞迪市值今年來激增333%，在亞股市值增幅排行榜中位居第二。比亞迪11月電動車銷量較一年前增加逾一倍，現在雄霸中國電動車市場最大市占地位。比亞迪今年來股價勁揚288%。

另外，今年有五家亞洲企業進入全球前20大企業市值排行，包括騰訊（排名第七）、阿里巴巴（第八）、台積電（第12）、三星電子（第13）以及貴州茅台（第17）。其中，台積電和貴州茅台是新進者，中國工商銀行則掉出前20大之外。