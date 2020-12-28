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台積電ADR 今年來飆漲八成
彭博資訊報價顯示，截至24日為止，今年以來台積電美國存託憑證（ADR）累計漲幅高達近82.4%，市值攀抵約5,495.68億美元，為美股市值第七高企業。
法人指出，台積電ADR勁揚，主要反映公司搶搭5G加速布建，及AI加速導入的商機，推升旗下智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網及工業和消費性電子等主要業務全數成長。
在先進製程發威下，台積電11月合併營收1,248.65億元，為單月次高，月增4.7%；前11月合併營收1.22兆元，超越去年全年的1.07兆元，年增26.4%，為同期新高。
法人指出，台積電先進製程技術領先，通吃蘋果、超微、高通、聯發科等大廠訂單，隨著這些指標國際大廠訂單強勁，推升台積電7奈米及5奈米產能滿載，尤其蘋果新手機傳捷報，聯發科、超微等客戶也持續追單，對台積電挹注大。
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