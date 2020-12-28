台積電ADR 今年來飆漲八成

《魔戒三部曲》、《阿凡達》、《星際大戰》等片過去都在聖誕節前夕上映創造假期票房。今年因疫情影響，聖誕節人們難出門娛樂，電影院被迫關閉，這場票房戰爭已從戲院轉移至家庭的客廳。台灣因防疫有成，戲院賣座放異彩，在全球僅次於中、日。

2020-12-27 16:34