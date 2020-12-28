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美股拚強勢封關 科技最剽悍

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
分析師看好美股九個月的多頭走勢可望延續到2021年，但短線將面臨一些不確定因素的干擾。（美聯社）
分析師看好美股九個月的多頭走勢可望延續到2021年，但短線將面臨一些不確定因素的干擾。（美聯社）

美股本周進入今年最後幾個交易日，全年有望強勢封關，科技股的表現尤其亮眼，那斯達克綜合指數與費城半導體指數都可望漲逾四成。分析師看好，美股已延續九個月的多頭走勢可望延續到2021年，但短線將面臨一些不確定因素的干擾。

根據彭博資訊，標普500指數今年來累計上漲14.6%，自3月低點反彈約65%；科技股的表現更是驚人，那斯達克綜合指數今年來大漲42.7%，費半則上漲48.7%。

華爾街人士常會認為，美股的1月表現將為全年走勢定調，研究機構CFRA首席投資策略師史托沃表示，他將關注美股明年1月頭五個交易日的狀況，以研判全年表現。

歷史紀錄顯示，若這段時間美股走高，標普500指數全年裡有82%的時間上漲，平均漲幅為12.5%。

但明年1月可能遭遇一些干擾因素，包括新冠肺炎疫情擴散拖慢經濟成長腳步、新一輪紓困法案依然卡關，以及1月15日的喬治亞州兩席參議員決選結果。一些分析師預期美股明年將「先蹲後跳」，年初將回檔，年底時仍將收高；分析師預測，標普500指數明年底將漲至4,056點。

約翰霍普金斯大學的數據顯示，截至台北時間27日晚間7時30分，美國新冠肺炎確診人數比一天前增加1.2%，達到1,899萬人，以加州的212萬例確診人數最多。在美國總統川普拒絕簽署國會通過的紓困法案下，兩項緊急失業救濟金措施於26日到期，約1,400萬人將面臨「年關難過」的困境。

最近的數據顯示，隨著許多緊急救濟措施陸續到期，美國家庭收入成長大幅放緩，影響消費支出展望，若未處理這個問題，第1季經濟萎縮幅度可能加劇，並抑制之後的復甦力道。

喬治亞州的兩席參議員決選結果則是另一變數。若民主黨意外兩席全拿，形成兩黨各掌握參院50席的局面，副總統賀錦麗將能以參院議長的身分投下關鍵一票。

一些策略師認為，若民主黨在參院取得過半席次，美股將因加稅的可能性而挫跌，但民主黨支持更大規模基礎建設與刺激方案的前景，可能緩和一些賣壓。

美股 新冠肺炎 標普

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