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亞洲股匯 2021投資亮點

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

在多國啟動新冠病毒疫苗接種作業之際，投資人看好新興市場的漲勢可望延續到2021年，股匯市最青睞亞洲資產。投資人認為，新興市場明年走勢將受新冠疫苗有效性、中國大陸經濟成長展望及各國刺激措施等主題的牽動。

彭博資訊追蹤的數據顯示，目前已有超過420萬人接種新冠疫苗，多數都是已開發國家的民眾，開發中國家也已取得進展，波灣國家已開始施打疫苗，中國大陸則計劃在明年農曆春節前為5,000萬人施打。

彭博資訊在11月18-25日訪調63位投資人、策略師和交易員後發現，在新興市場中，股票、匯率市場以亞洲最受青睞，債券資產則最看好殖利率相對較高的拉丁美洲。

以各國資產來看，中國大陸股、匯、債同時最被市場看好，而南韓、印尼、墨西哥及印度等市場的受青睞度也都名列前茅。

Somerset資本管理公司經理人懷特指出，隨著經濟活動管制鬆綁、新冠疫苗開始配送及風險胃納提高，2021年可能是新興市場突破性的一年，美國同步實施財政與貨幣刺激措施，正帶給美元壓力，有利許多新興經濟體。

受訪者都認為，明年中國大陸、印度、南韓、印尼及泰國等主要亞洲經濟體成長都將加速，通膨也將回升，促使各國央行按兵不動，而牽動新興市場漲勢強弱的因素，以新冠疫苗有效性為最重要考量，之後依序為中國大陸成長展望、各國刺激支出對財政赤字影響、美國成長展望及美國刺激措施前景等。

多數受訪者估計，美國未來半年將批准規模1兆-2兆美元的一籃子振興經濟計畫，但這些計畫能否順利通過，仍取決於明年1月5日喬治亞州兩席參議員的決選結果。

新冠疫苗 新興市場

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