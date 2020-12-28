聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞洲股匯 2021投資亮點
在多國啟動新冠病毒疫苗接種作業之際，投資人看好新興市場的漲勢可望延續到2021年，股匯市最青睞亞洲資產。投資人認為，新興市場明年走勢將受新冠疫苗有效性、中國大陸經濟成長展望及各國刺激措施等主題的牽動。
彭博資訊追蹤的數據顯示，目前已有超過420萬人接種新冠疫苗，多數都是已開發國家的民眾，開發中國家也已取得進展，波灣國家已開始施打疫苗，中國大陸則計劃在明年農曆春節前為5,000萬人施打。
彭博資訊在11月18-25日訪調63位投資人、策略師和交易員後發現，在新興市場中，股票、匯率市場以亞洲最受青睞，債券資產則最看好殖利率相對較高的拉丁美洲。
以各國資產來看，中國大陸股、匯、債同時最被市場看好，而南韓、印尼、墨西哥及印度等市場的受青睞度也都名列前茅。
Somerset資本管理公司經理人懷特指出，隨著經濟活動管制鬆綁、新冠疫苗開始配送及風險胃納提高，2021年可能是新興市場突破性的一年，美國同步實施財政與貨幣刺激措施，正帶給美元壓力，有利許多新興經濟體。
受訪者都認為，明年中國大陸、印度、南韓、印尼及泰國等主要亞洲經濟體成長都將加速，通膨也將回升，促使各國央行按兵不動，而牽動新興市場漲勢強弱的因素，以新冠疫苗有效性為最重要考量，之後依序為中國大陸成長展望、各國刺激支出對財政赤字影響、美國成長展望及美國刺激措施前景等。
多數受訪者估計，美國未來半年將批准規模1兆-2兆美元的一籃子振興經濟計畫，但這些計畫能否順利通過，仍取決於明年1月5日喬治亞州兩席參議員的決選結果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言