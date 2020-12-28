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挪威克朗看升4%

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

分析師預估，挪威央行可能在後年上半年升息，加上全球經濟將加速成長等利多，將帶動挪威克朗匯率升值，明年看升4%，升幅為十大工業國（G10）貨幣匯率之冠，一掃今年表現都落後其他G10貨幣的陰霾。

挪威央行日前表示，可能會從2022年上半年開始升息，貨幣政策立場轉鷹，與美國聯準會（Fed）和其他央行的鴿派立場大相逕庭。滙豐控股和丹斯克銀行預測，挪威央行的態度轉變，有助拉抬挪威克朗匯率明年的表現。

彭博訪調分析師預測，挪威克朗匯價明年底前將升值約4%，達到1美元兌8.32克朗，升幅為G10貨幣最大。滙豐資深外匯策略師邦寧表示：「（央行）任何（態度）轉鷹、（引發）貨幣政策分歧的跡象，都會吸引尋求（經濟活動）正常化和收益率的匯市投資人。」

在此同時，各國開始施打新冠肺炎疫苗，促使投資人著迷於押注經濟成長和通膨都加速的「通貨再膨脹交易」策略，而且全球石油需求有望回升，也都可望支撐挪威克朗的升勢。

挪威克朗的另一優勢，為防疫封鎖措施對挪威經濟造成的打擊，沒有其他已開發國家那麼嚴重。經濟學家預測，挪威今年經濟將萎縮3.5%，萎縮幅度小於許多歐洲鄰國。

挪威 新冠肺炎

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