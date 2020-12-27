聖誕票房靠串流 戲院賣座台灣第三

《魔戒三部曲》、《阿凡達》、《星際大戰》等片過去都在聖誕節前夕上映創造假期票房。今年因疫情影響，聖誕節人們難出門娛樂，電影院被迫關閉，這場票房戰爭已從戲院轉移至家庭的客廳。台灣因防疫有成，戲院賣座放異彩，在全球僅次於中、日。

兩大片線上「尬場」

《CNN》報導，今年的聖誕大戰由華納推出的《神力女超人1984》和迪士尼卡通《靈魂急轉彎》正面對決，前者選擇在HBO Max上首映，後者則在同為自家的迪士尼Disney +上播出。

雙方都選在線上串流平台中上映，且僅供訂閱者觀看，不僅是為了爭奪疫情中的娛樂市場大餅，也順勢替自家串流平台做了最佳宣傳。

市場研究者分析，兩大片商線上上映的決定也可測試市場反應，在疫情短期內難以完全控制的情況下，線上播映的方式能否長期維持收入，將是影響電影產業生態的重要依歸。

實體票房慘不忍睹

根據Boxofficemojo.com統計，以當期熱銷電影前十名的票房合計來看，全美在平安夜當天僅有51萬美元(約1425萬新台幣)的收入，今年的3月24日更只有誇張的4元美金(約111新台幣)票房，與去年最低的346萬美元(約9669萬新台幣)當日票房有著極大的落差。

反觀，在疫情受到控制的台灣，上周末台灣戲院整體票房在全球僅次於中國和日本名列第三。全國票房約350萬美元(約9781萬新台幣)，且以《神力女超人1984》最為賣座，在全球疫情嚴峻的情況下，防疫有成的台灣在國際影界的商業地位可望再度提升。

【更多精采內容，詳見 】