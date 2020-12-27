快訊

防英國變種病毒 大陸宣布：中英定期客運航班暫停運行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖誕票房靠串流 戲院賣座台灣第三

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
疫情影響下，片商選擇以網路上映的方式維持收入，拯救悽慘票房。(photo by crosscut on google)
疫情影響下，片商選擇以網路上映的方式維持收入，拯救悽慘票房。(photo by crosscut on google)

《魔戒三部曲》、《阿凡達》、《星際大戰》等片過去都在聖誕節前夕上映創造假期票房。今年因疫情影響，聖誕節人們難出門娛樂，電影院被迫關閉，這場票房戰爭已從戲院轉移至家庭的客廳。台灣因防疫有成，戲院賣座放異彩，在全球僅次於中、日。

兩大片線上「尬場」

《CNN》報導，今年的聖誕大戰由華納推出的《神力女超人1984》和迪士尼卡通《靈魂急轉彎》正面對決，前者選擇在HBO Max上首映，後者則在同為自家的迪士尼Disney +上播出。

雙方都選在線上串流平台中上映，且僅供訂閱者觀看，不僅是為了爭奪疫情中的娛樂市場大餅，也順勢替自家串流平台做了最佳宣傳。

市場研究者分析，兩大片商線上上映的決定也可測試市場反應，在疫情短期內難以完全控制的情況下，線上播映的方式能否長期維持收入，將是影響電影產業生態的重要依歸。

實體票房慘不忍睹

根據Boxofficemojo.com統計，以當期熱銷電影前十名的票房合計來看，全美在平安夜當天僅有51萬美元(約1425萬新台幣)的收入，今年的3月24日更只有誇張的4元美金(約111新台幣)票房，與去年最低的346萬美元(約9669萬新台幣)當日票房有著極大的落差。

反觀，在疫情受到控制的台灣，上周末台灣戲院整體票房在全球僅次於中國和日本名列第三。全國票房約350萬美元(約9781萬新台幣)，且以《神力女超人1984》最為賣座，在全球疫情嚴峻的情況下，防疫有成的台灣在國際影界的商業地位可望再度提升。

【更多精采內容，詳見

疫情 電影 聖誕節

延伸閱讀

英國港口大堵車 司機路邊過聖誕

登頂成功 「鬼滅之刃」打敗「神隱少女」成為影史冠軍

票房逼近86億！鬼滅之刃劇場版今超越神隱少女 成日本影史冠軍

聖誕清涼豔女大車拚 麥莉、派瑞絲都被這位美魔女打敗

相關新聞

日本5年內要讓牛肉出口增為5倍 料鎖定台灣

日本共同社報導，日本政府已擬定計畫，要在2025年前使農產品出口額增為2兆日圓（約台幣5400億元），並讓和牛、清酒等產...

聖誕票房靠串流 戲院賣座台灣第三

《魔戒三部曲》、《阿凡達》、《星際大戰》等片過去都在聖誕節前夕上映創造假期票房。今年因疫情影響，聖誕節人們難出門娛樂，電影院被迫關閉，這場票房戰爭已從戲院轉移至家庭的客廳。台灣因防疫有成，戲院賣座放異彩，在全球僅次於中、日。

與歐盟達貿易協議 英股可望撥雲見日

在英歐敲定貿易協議後，近年來表現落後國際上其他主要指數的英國股市終於可望撥雲見日，因為投資人看好全球經濟復甦，能帶動相對...

星期人物／谷歌法務長沃克 在台出生的忠誠護法

華爾街日報報導，Google（谷歌）現在最有影響力也最重要的高階主管，是個完全不會寫程式的人。

英智庫：陸2028躍最大經濟體

英國智庫「經濟和商業研究中心」（CEBR）指出，由於中國大陸和美國從新冠肺炎疫情中復甦的進展南轅北轍，中國將於2028年...

超車美國？ 專家：言之過早

政大東亞所名譽教授邱坤玄昨（26）日表示，中國大陸歷經天翻地覆的改變，並於21世紀初期加入世界貿易組織（WTO），開啟百...

美企展望佳 明年股市看漲

今年，美國股市全年都靠希望支撐。到明年，分析師看好會有更多有形的支持，包括企業的獲利展望大好，因而有助於讓今年的漲勢延續...

播客爆紅 開闢串流新戰線

播客（Podcast）已從原本不時髦、只聚焦小眾市場的行業，搖身一變成為人人都想跨足的領域，科技巨頭和唱片公司已投資數億...

音樂服務夯 帶旺版權交易

在新冠疫情顛覆音樂產業、串流服務崛起重新界定「聲音經濟學」之際，歌手紛紛售出歌曲版權並大賺一筆。巴布狄倫（Bob Dyl...

比特幣價格創高 觸及25,000美元

根據彭博資訊的報價，最大加密幣比特幣（Bitcoin）26日一度衝破25,000美元關卡，繼續改寫歷史新高。今年比特幣漲...

中芯禁令 美議員嫌不夠嚴

美國川普政府上周將中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單，但兩名重量級共和黨國會議員22日認為這麼做仍不夠...

伊爾艾朗專欄／紓困一波波 各國恐力不從心

全球市場上周五（20日）晨起時驚覺，非常時期持續性的政策支持可能沒想像可靠。儘管部分原因也許出自於短期政治考量，但也反映...

熱門新聞

想在太空生活？先聽聽在太空站生活一年的他怎麼說

龐貝城首次挖掘出「熱食餐廳」 羅馬人拿雞鴨當廣告宣傳

川普再籲發2千美元 批錯在中國

英媒：台灣毛小孩比15歲以下青少年還多

特赦大放送、否決重大法案 川普究竟有何目的？

星期人物／谷歌法務長沃克 在台出生的忠誠護法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。