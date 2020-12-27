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比特幣價格創高 觸及25,000美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
（路透）
（路透）

根據彭博資訊的報價，最大加密幣比特幣（Bitcoin）26日一度衝破25,000美元關卡，繼續改寫歷史新高。今年比特幣漲幅高達224%，駁倒一眾唱衰者；市場關注明年是繼續上攻還是泡沫再次破裂。

比特幣最近一周處於盤整向上格局，26日一度上漲2.4%至25,004.74美元，稍後又略回落到24,850美元上下。今年年初就投資比特幣的人，現在歡喜收割這項價值三倍翻的投資。

比特幣目前這波漲勢，比前一波段2017年那次更強勁。

Crypto Trader分析師高德曼說，今年比特幣的推升助力首推「3C」連結出來的效果：冠狀病毒（coronavirus）衝擊經濟，各國央行印鈔救市，導致貨幣特別是美元被稀釋。比特幣做為「數位黃金」保值的設想，這次已充分體現。

其次是金融市場主流業者今年開始有人大額投資比特幣，例如，Grayscale和MicroStrategy等受矚目的基金，就以數十億美元資金投資比特幣。

彭博資訊市場實況部落格作者范德華特分析，比特幣2013年3月市值達到10億美元後至今，歷經兩個上漲周期，價格在當時都刷新紀錄。

然而大漲後隨即崩跌超過80%。每一個周期發生前，挖礦獎勵都被減半。今年5月又再碰到獎勵減半，現在同樣的周期又出現。

范德華特相信，一個資產會不會成功，關鍵在投資人對其崩盤的反應，比特幣的擁護者可以把八成的跌幅視為難得買點，證明它韌性十足。他看好比特幣的強勢可以持續。

比特幣

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