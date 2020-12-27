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超車美國？ 專家：言之過早

經濟日報 / 記者呂佳蓉／台北報導

政大東亞所名譽教授邱坤玄昨（26）日表示，中國大陸歷經天翻地覆的改變，並於21世紀初期加入世界貿易組織（WTO），開啟百年馬拉松之路，但聲稱大陸超越美國，仍言之過早。

昨天是政大東亞所第52屆所慶，邱坤玄以「世紀馬拉松與東亞所」專題演講指出，大陸加入WTO如同第二次改革開放，此後GDP陸續超過法、英、德、日；不過在西方社會要求的價值觀與制度觀上，大陸是嚴重落後，中美競爭會是一個怎麼樣的馬拉松過程？

邱坤玄判斷，現在看來稱所謂大陸超越美國，還是言之過早，因為美國的軍事力量仍占絕大優勢。美國與中共在海上、空中、太空、基礎設施等六大公共領域的控制力對比為68.6比6.6。

邱坤玄也指出，中美也是全世界彼此經濟互賴程度最高的兩組國家之一，儘管經濟互賴高可以降低戰爭的可能性，但衝突也會增加，敵意與脆弱性也因而增加。他形容中美雙方進入「節制的經濟互賴與節制的競爭」。

馬拉松

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