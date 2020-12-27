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英智庫：陸2028躍最大經濟體
英國智庫「經濟和商業研究中心」（CEBR）指出，由於中國大陸和美國從新冠肺炎疫情中復甦的進展南轅北轍，中國將於2028年超越美國，成為全球第一大經濟體，比先前預估提早五年。
CEBR在其「世界經濟前景報告」中說，大陸比西方更快走出疫情泥淖，若以美元計算，世界第一大經濟體的美國與第二大中國將在2028年易位，最快2023年中國就能成為高所得經濟體。
報告指出：「新冠疫情及衍生的經濟效應，確實讓這場競爭偏向對中國這一方有利。」
CEBR表示，中國「嫻熟疫情管理」，很早就實施嚴格封鎖措施，而西方國家的長期經濟成長受疫情重創，讓中國經濟表現相對進步。
報告預估，從2021到2025年，中國每年經濟成長平均可達5.7%，然後在2026到2030年減緩到每年平均4.5%；美國經濟可能於2021年強勁反彈，但在2022到2024年間，每年成長率可能平均僅1.9%，之後再降到1.6%。
若以美元計算，日本將保有全球第三大經濟體的地位，直到2030年代初期，屆時印度可能取代日本，將日本擠到第四，德國則掉到第五名。目前為全球第五大經濟體的英國，可能於2024年跌落到第六。
另外，報告還提到，疫情對全球經濟帶來的影響可能是在更高的通貨膨脹率，而非經濟成長放緩。
報告中指出：「我們預期會有一個經濟周期，利率將在2020年代中期升高。」這對靠大舉借貸來因應疫情的各國政府來說，都將形成挑戰。
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