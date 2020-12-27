美企展望佳 明年股市看漲

今年，美國股市全年都靠希望支撐。到明年，分析師看好會有更多有形的支持，包括企業的獲利展望大好，因而有助於讓今年的漲勢延續至2021年。

聯準會（Fed）的刺激措施、疫苗問世以及散戶投資人的熱情，的確是2020年維持美股於不墜的中堅力量，但種種跡象顯示，明年企業獲利前景才是奠定多頭走勢更大因素。這也有助於解釋，為什麼最近幾周疫情肆虐、抗疫紓困無果、脫歐談判僵持，標普500指數自10月以來依然上漲13%。

美股上周五適逢耶誕節休市，周四（24日）當日紐約三大指數悉數收紅，一周來道瓊漲0.1%，那斯達克綜合指數漲0.4%；標普500指數跌0.2%，但距離歷史新高不到1%；羅素2000指數漲3.1%，連續八周上漲，是2019年2月來最長周線漲勢。

如此屹立不搖走勢的背後，是對2021年漸入佳境的企業獲利預測，分析師已經連續十周調高明年預測。彭博行業研究（BI）匯整的數據顯示，已發布第4季財測的標普500指數成份股企業中，有超過一半調高財測，是至少十年來的最高比率。投資人也樂觀以對，推升幾乎每一家業績看好的公司。

CIBC私人財富管理公司投資長多納貝登說：「股市和債市有一個壓倒性的共識是，我們可以穿越暗冬，放眼2021年更強勁的經濟和更強勁的企業獲利。」

固然華爾街的預測和企業財測好轉未必能擔保2021年的走向，卻是經濟走出今年困境的最具體跡象，這正是標普500指數3月掀起65%漲勢以來，投資人所期望看到的。最起碼也要接近達標，才能合理化目前的股市水準。按今年業績表現計算，美股本益比已處於網絡泡沫破滅以來的最高水準。

華爾街分析師預測，標普500成份企業明年每股純益可望達到167美元，是4月以來最樂觀水準。當初由於疫情未知的影響，分析師紛紛調低預測。現在的預測比7月每股159美元的預測提高5%。

在目前的水準上，標普500指數按明年獲利計算的本益比約為22倍，雖然還是很高，但已經低於今年的29倍。