音樂服務夯 帶旺版權交易

在新冠疫情顛覆音樂產業、串流服務崛起重新界定「聲音經濟學」之際，歌手紛紛售出歌曲版權並大賺一筆。巴布狄倫（Bob Dylan）才剛高價出售整套音樂作品版權，進帳逾3億美元，鄉村樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）也考慮跟進。

英國衛報報導，巴布狄倫12月初，以逾3億美元出售他近60年來創作的600首歌曲版權，包括《風中搖曳》（Blowin' in the Wind）、《敲響天堂之門》等名曲。買主環球音樂表示，這可能是史上最重大版權交易案之一。

此外，搖滾樂團佛利伍麥克主唱妮克斯（Stevie Nicks）本月也以1億美元賣出多數自創歌曲版權。其他在今年出售作品版權的歌壇老將包括巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）、金髮美女合唱團（Blondie）、舞韻合唱團的大衛史都華（Dave Stewart）等。

MIDiA研究公司指出，全球歌手音樂作品集的版權交易金額去年超過40億美元，今年可望進一步成長。

投資人打算從歷久彌新的暢銷金曲獲利，因為這些歌曲能創造穩定收益，且價值水漲船高。一名音樂產業高層形容這是股「淘金熱」。持有歌曲版權能持續收取版稅，無論歌曲是在廣播電台播送、由其他藝人翻唱，或在電視節目、廣告或電影中使用，都會產生授權費。

這波歌曲版權出售潮也與拜登即將接任美國總統有關。拜登打算大幅調升資本利得稅，未來音樂人若以逾100萬美元出售歌曲版權，將受到衝擊，因此紛紛趕在拜登上任前售出版權。

然而，投資人肯砸重金收購歌手作品集，主要著眼於串流音樂服務蓬勃成長，將帶來可觀版權收入。

全球音樂銷售額在2013年降至歷史低點，串流音樂服務Spotify同年在美國上線，並開始在全球攻城掠地。

根據英國娛樂零售商協會，去年規模14億英鎊的英國音樂市場，串流音樂就占了77%。

MIDiA研究公司分析師穆利根說，音樂版權交易市場正值高峰，對於70至90年代的暢銷單曲而言，現在是最佳的版權出售時機，當前敲定的交易價值比以往高上17倍甚至20倍。