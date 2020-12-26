馬斯克擬讓星鏈計畫掛牌

特斯拉執行長馬斯克表示，即便他希望多花點時間在創新上，現在也「不可能」讓特斯拉下市。但他也說，若SpaceX的太空網路新創事業「星鏈」計畫（Starlink）營收成長能夠更加「合理預測」，可能會讓「星鏈」計畫掛牌上市。

網友在推特上指出，馬斯克應把時間盡量花在創新領域上，馬斯克回應說，「特斯拉作為一家上市公司，責任更加重大，但現在是不可能下市了（唉）」，「工程、設計及公司一般營運消耗了我大部分心力，這是無法做更多事情的根本限制」。

馬斯克也說，在「星鏈」計畫的營收成長變得能夠「合理預測」後，這個事業可能成為他旗下事業的上市候選公司，呼應了SpaceX總裁今年稍早對投資人的談話。

若「星鏈」計畫上市，將讓投資人得以投資馬斯克旗下前程似錦的事業之一，馬斯克說：「我們現在是一家未上市公司，但星鏈是我們能繼續推動上市的正確事業。」SpaceX已主宰美國商用火箭市場，也是美國創投界估值最高的公司之一，但投資人目前投資的管道有限。

特斯拉本周被納入標普500指數成分股；在加入之前，該公司股價上漲七倍。漲幅是標普500成分股中、表現次佳股票的兩倍。根據彭博億萬富豪排行榜，馬斯克因此成為全球第二大富豪。