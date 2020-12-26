雲端軟體新創估值狂飆

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
今年來雲端軟體公司的公開市場行情扶搖直上，催生出一批估值達營收數百倍的新創公司。（路透）
今年來雲端軟體公司的公開市場行情扶搖直上，催生出一批估值達營收數百倍的新創公司。（路透）

今年來雲端軟體公司的公開市場行情扶搖直上，與私募股權市場狂熱的買氣互相輝映，催生出一批估值達營收數百倍的新創公司。

數據分析公司Snowflake和視訊會議軟體商Zoom今年來股價分別飆升176%和464%，創投公司見狀，爭相發掘未上市潛力股。

因此，根據矽谷銀行（SVB）的分析，以中間值計，軟體即服務公司 （SaaS）第三輪募資今年銳增40%至2.1億美元，營收增幅則只有20%。至於進行第四輪募資、頂尖25%的SaaS公司，估值更躍增逾70%，身價最起碼也有17億美元。

Emergence Capital合夥人瑞特說，2000年代初，私募投資人給SaaS公司的估值最低只有預期營收三、四倍；如今，最炙手可熱的新創公司估值可達2億至2.5億美元，客戶合約營收卻可能只有100萬美元。

瑞特說：「投資人以前不懂經常性營收業務，現在已看出源源不絕的現金流多麼有價值，願意花錢買多年後的成長。」

一些創投業者相信，雲端軟體公司是下一波趨勢，重要性可比過去十年大行其道的行動應用程式（App）公司。

在害怕錯過的心理驅使下，投資人踴躍參與新創公司募資活動，以致虛擬活動平台Hopin估值暴增四倍至20億美元，大約是經常性年營收的百倍；職場生產力平台ClickUp估值增至10億美元，是原先的五倍。

種種指標顯示，熱門新創公司更早募集到更多的資本，估值也更高。但已有創投業者擔心好景不常，利率正常化可能把一些過度膨風的公司打回原形。

矽谷 人瑞 職場

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