華爾街大咖躲疫情 掀南移潮

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）
疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）

由於新冠肺炎疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到美國南部的佛羅里達州，追求更好的生活品質與工作福利。佛州天氣溫暖、稅率低、房租較便宜，且搭機往返紐約快速又便利，重要性因而提高。

路透報導，佛州棕櫚灘郡經濟開發代理業者表示，約有30家大型金融業者正在遷往佛州南部，並將員工遷移到此地。

避險基金Elliott管理公司表示，計劃明年在佛州的西棕櫚灘開設辦公室；在新冠疫情期間，執行長波洛克就在佛州工作。

避險基金Citadel則將部分證券交易人員調往邁阿密，預料明年將在當地開設辦公室。黑石集團也計劃在邁阿密開張。

德意志銀行與摩根大通原本就在阿拉巴馬州設有批點，還有不少避險基金都在邁阿密或棕櫚灘駐點多年。高盛也在考慮將一些資產管理人員遷往佛州。

由於遠距工作與學習已經「占領」紐約，且市內的餐廳、美術館及其他場所普遍因為防疫而遭到封禁，使華爾街金融業員工不再排斥南移；銀行家及投資專業人士表示，佛州悠閒的生活風格，且商業慣例友善，因此更具吸引力。

對許多「紐約客」而言，佛州在文化及實體等方面都與紐約相近，且與紐約處於同時區，餐廳全年無休，又免徵州所得稅，房價低，棕櫚灘辦公樓的租金大約只有紐約曼哈頓的一半，因此比其他州更為理想。

佛州州長狄山提斯對經濟的重視程度高於嚴格防疫，他9月時曾宣布開放佛州商業活動，不允許地方政府限制餐廳營業，而且佛州也不強制要求民眾戴口罩。

不過，佛州的新冠肺炎疫情也在升高中，24日單日新增病例達5,634人，比12月1日增加32%，在全美各州為第五多。

紐約 新冠肺炎 疫情

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