全球證交所面臨嚴格監管

今春新冠肺炎疫情掀起市場動盪時，各地證券交易所應變得宜，確保交易進行不輟，因而備受讚揚。不料到下半年時，日本、澳洲及歐洲等地的證交所都出現技術問題，使系統穩定性卻大受質疑，未來一年可能面臨主管當局嚴加監督。

德意志交易所設在法蘭克福的Xetra今年7月因技術問題交易停擺數小時；紐西蘭主要證交所8月遭遇一連串駭客攻擊；Euroclear管理的證券結算系統9月發生技術問題；東京證交所10月爆發1999年全面電子化以來最嚴重的系統癱瘓事件，同月Euronext系統當機造成交易中斷數小時，澳洲證交所（ASX）因新交易系統軟體有瑕疵而幾乎癱瘓一整天。

這些事件發生的原因各不相同，但對市場的衝擊不容忽視，加深主管當局的顧慮：全球市場日益仰賴科技與自動化，以便瞬間進行資產買賣，正給金融體系帶來一大風險。鑒於此，歐盟、英國和新加坡當局表示，打算訂定更嚴格標準，要求銀行、交易所、結算所和支付服務業者遵守，以防範疫情、網路攻擊、天災、技術故障等事件衝擊。國際清算銀行（BIS）也醞釀建立自己的標準。