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美瘋出遊 威脅美股耶誕行情

經濟日報 / 編譯郭宣含簡國帆／綜合外電
全美估計約8,450萬人將在年底的耶誕與新年假期出遊，專家憂心美國疫情可能繼續惡化。 （美聯社）
全美估計約8,450萬人將在年底的耶誕與新年假期出遊，專家憂心美國疫情可能繼續惡化。 （美聯社）

儘管美國新冠肺炎疫情持續惡化，引發當局呼籲民眾待在家裡，全美仍有估計約8,450萬人將在年底的耶誕與新年假期出遊，可能比感恩節假期出遊的人數還多，引發專家憂心美國疫情可能繼續惡化。

分析師指出，美國新冠疫情加劇，加上明年喬治亞州參議員選舉不確定性，可能威脅美股「耶誕行情」。

根據美國聯邦運輸安全局（TSA），民眾過去一周來持續湧向機場，23日有119萬人通過機場安檢搭機出遊，為3月中新冠疫情爆發以來的單日新高；TSA指出，從18到22日共有950萬人通過機場安檢搭機，過去一周以來平均每天都有超過100萬人通過機場安檢站。

CBS新聞網報導，今年感恩節假期有超過500萬名旅客通過TSA的機場安檢站，而從目前數據來看，耶誕節假期的出遊人潮將遠多於感恩節。AAA旅遊公司指出，多數人會開車出遊。

在此同時，美國新冠疫情持續惡化，加州累計已有逾201萬人確診新冠肺炎，紐約州本月來的新增病例數也攀抵單月新高；歐洲出現傳染力更強的新冠變種病毒，更加劇市場憂慮。

聯邦疾病防治中心（CDC）23日更新聲明，「出遊可能增加您傳播與得到新冠肺炎的風險」，「CDC持續建議延後出遊並待在家中，這是今年保護自己與他人的最佳方式。」不僅國家過敏和傳染病研究院院長佛奇深表憂心，公衛專家和各州州長也在再次呼籲要做好防疫措施。

分析師警告，美國新冠疫情惡化及喬治亞州明年參議員選舉的不確定性，可能威脅美股年底的耶誕行情。喬治亞州明年1月的參議員選舉結果，將決定參院由哪一黨掌控，若民主黨能拿下這兩席，將以脆弱多數掌控參院，讓總統當選人拜登能更順利推動政策議程，牽動投資人的多頭信心。

根據統計，美股在12月最後五個交易日、及1月最初兩個交易日表現通常較佳，且能拉抬之後的美股表現，這段期間的漲勢因而被稱為「耶誕行情」，今年耶誕行情的起始日正是12月24日。

疫情 新冠肺炎 機場

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