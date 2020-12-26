亞洲液化天然氣價格攀高
亞洲液化天然氣（LNG）現貨價格本周攀抵逾六年高點，原因是冬季取暖需求居高不下、部分國家天然氣供應短缺、以及運費上漲。
路透報導，東北亞2月交貨的LNG均價估計約為每百萬英熱單位（mmBtu）12.5美元，比前一周高1.30美元，升抵逾六年新高。
亞洲今年冬季天候嚴寒，使取暖需求居高不下；路孚特Eikon的天氣數據顯示，北京、東京、上海、首爾未來兩周的氣溫將低於往年平均值。
另外，交易員表示，馬來西亞、印尼、挪威、奈及利亞、卡達等國的天然氣供應短缺，導致全球第二大LNG進口國中國大陸，須尋求美國供應天然氣。
美國輸往出口設施的LNG創新高，原因是從美國出發、常取道運往亞洲的巴拿馬運河壅塞，推高了運費。一名駐倫敦交易員表示，目前把貨物運往亞洲費時更久，且根本找不到船。
另一名交易員說，據傳亞洲運送LNG單筆運費，最高已喊到每日20萬美元。
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