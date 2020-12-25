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中國全面封殺澳大利亞原木進口

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圖／德國之聲提供
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中澳關系緊張之際，中國海關總署周四（12月24日）宣布進一步禁止澳大利亞原木進口，影響範圍擴大至該國六個州份，亦是所有州份。

最新通告稱，因在進口澳洲新南威爾士（New South Wales）丶西澳（Western Australia）的原木中截獲活的林木害蟲，為防止有害生物傳入，自12月22日起暫停有關地點的原木進口。

此前，中國海關分別於10月31日丶11月11日和12月3日已暫停澳洲昆士蘭（Queensland）丶維多利亞（Victoria）丶塔斯曼尼亞（Tasmania）和南澳（South Australia）原木進口。

近期中國對澳大利亞大開打貿易戰，限制澳大利亞大麥丶葡萄酒丶龍蝦和煤炭等產品進口。澳方已就中國對澳大利亞大麥徵收80.5%反傾銷關稅，告上世界貿易組織（WTO），世界貿易組織周一（12月21日）證實已收到申訴。

中國一系列貿易措施，被外界認為是對澳大利亞的經濟報復。此前，堪培拉公開要求對新冠疫情進行獨立調查，觸怒北京

李澄欣/楊威廉（路透社）

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