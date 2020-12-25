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英國脫歐協議提振金屬市場 疫情導致油價止步七周連漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

原油出現10月來首周下跌，因新冠病毒變株正在傳播，由此引發的封鎖措施對能源需求構成了風險。金價保持穩定，大多數基本金屬走高，市場因假日原因而交投清淡，投資人也在評估美國疫情紓困計畫的進展以及英國歐盟終於達成脫歐後貿易協議的影響。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價出現10月來首周下跌

紐約原油期貨本周下跌1.8%，但周四與股市聯袂上漲，此前英國與歐盟達成歷史性貿易協議。

為遏制新冠病毒新變種在全國的迅速傳播勢頭，英國對英格蘭部分地區實施更嚴格的防疫限制措施；此外中國宣布暫停與英國的往返航班。

2月交割西德州中級原油（WTI）漲11美分，收於每桶48.23美元。布蘭特原油2月交割原油期貨價格上漲9美分，收於每桶51.29美元。

●金屬：英歐達成貿易協議和美元走軟推高黃金價格；鋁價上漲

英國與歐盟達成歷史性的貿易協議，避免了不歡而散的威脅，也為兩者開啟一段嶄新關係奠定了基礎。

眾議院多數黨領袖Steny Hoyer周四試圖將疫情紓困方案中600美元個人救濟金提高到川普希望的2,000美元，但遭到美國共和黨人的反對。民主黨將在12月28日再次嘗試，將就一項類似的新法案在眾議院進行全面投票。

紐約時間下午12:54，現貨黃金上升0.3%至每英兩1,874.02美元。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨上漲0.3%，收於1,883.20美元。

在倫敦金屬交易所（LME），鋁引領大多數基本金屬走高，鋁價上漲了1.2%，收於每噸2,030美元；銅下跌了0.7%

英國 紐約 歐盟

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