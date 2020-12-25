台積電ADR報佳音 較台股溢價多達17%
台積電ADR周四上漲2.1%收105.97美元，較台北交易股票溢價近17%；費城半導體指數漲1%。
美股在美東時間下午1點提前收盤，周五繼續休市。
標普500指數上漲0.4%，報3703.06點；道瓊工業指數漲70.04點，漲幅0.2%，報30199.87點。那斯達克綜合指數漲0.3%，報12804.734點；羅素2000指數下跌0.2%，報2003.95點。
台灣加權股價指數昨天漲57.19點收14,280.28點。台積電漲0.2%收510.00元。聯電漲1%收46.55元
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 80.79 +4.36 80.50 0.36
中華電 CHT 107.87 +0.05 108.00 -0.12
台積電 TSM 596.61 +2.13 510.00 16.98
聯電 UMC 46.67 +1.10 46.55 0.26
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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