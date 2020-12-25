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四大衝擊浮上檯面

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

儘管面對新冠肺炎疫情，美國總統川普仍揚言不簽署國會通過的2.3兆美元支出方案，這可能意味聯邦政府最快在28日面臨局部關門窘境，這將影響失業救濟金發放、疫苗配送、醫療體系運作及金融市場監管。

透過疫情方案發給1,400萬名美國民眾的失業救濟金，預訂26日到期。若美國政府讓這項計畫中止，將導致因疫情失業民眾，頓失收入。這項支出方案內容，包含延長暫停驅逐房客命令的期限，期限到12月31日止。

美國政府已向莫德納和輝瑞採購4億劑新冠疫苗，足以接種2億名民眾，但仍需要追加資金，以採購更多疫苗。負責配送疫苗的優比速、聯邦快遞等民間公司，也須仰賴國防部和衛生及公共服務部支援人力。各州政府在支應疫苗配送成本方面，仍面臨約80億美元缺口，若聯邦政府局部停擺，將無法協助填補這個缺口。

美政府有幾次關門，導致美國疾病控制與預防中心（CDC）人員放無薪假，此機關是目前領導美國因應疫情最重要機構之一。美國政府2013年關門，使CDC追蹤流感爆發計畫中斷；2018年那次關門，政府維持CDC的計畫運行，並表示會繼續「對急迫爆發疫情立即回應」。

新冠疫苗 疫情 失業

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