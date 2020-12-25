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巴隆：英鎊油價看漲

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

根據巴隆周刊（Barron's）的分析，英國與歐盟達成雙邊貿易協議，可望帶動英鎊升值、國際油價走高，但對美國市場的影響不大。

以全球市場主管透納為首的荷蘭國際集團（ING）分析師指出，英歐貿易協議可望為英鎊帶來「溫和推升力道」，使英鎊匯率走強至1英鎊兌1.38美元。英鎊匯價最近數周像坐雲霄飛車，11月初英國無協議脫歐甚囂塵上時，跌到1英鎊兌1.29美元，上周短暫升到近兩年半最高的1.36美元。

至於留歐還是脫歐對英鎊好呢？歷史數據顯示。2016年6月英國脫歐公投時，初步結果以為留歐獲勝時，英鎊曾短暫觸及1.5美元，後來確定脫歐，英鎊一度跌至1.23美元以下。

投資研究顧問公司Third Bridge分析師麥克納利認為，油價可望因英歐貿易協議上漲，主要是美元相對會走弱。投資人過去幾月見到美元貶、油價就升的格局，英歐達成協議後，此態勢將更明顯。

多位分析師表示，美國投資人可能覺得是利多，但不會太興奮，對美國市場影響不大，因為其他事更重大，如疫情、封鎖、紓困等。

脫歐 油價 英國

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