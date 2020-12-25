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耶誕大禮 英歐貿易協議拍板

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
英國首相強生宣布，已和歐盟正式達成歷史性的貿易協議。（路透）
英國首相強生宣布，已和歐盟正式達成歷史性的貿易協議。（路透）

英國首相強生24日耶誕節前夕宣布，已和歐盟正式達成歷史性的貿易協議。此舉為英國脫歐後的未來雙邊貿易關係定調，並解除英國明年1月1日在無協議情況下失序脫歐的危機。 

英、歐談判代表歷經九個月的密集談判，23日又進行徹夜協商，終於在24日敲定貿易協議的文本，重點包括維持英國與歐盟之間免關稅、免配額的貨物貿易，在國安、航空等領域持續合作，並且保有跨境能源市場，但協議未涵蓋對英國至關重要的金融服務業。正式達成協議，象徵英國正式走完自2016年脫歐公投展開、歷時四年半的脫歐歷程。

在最後一刻微調的協議文本內容，包括規範歐盟漁船在英國水域捕魚權利的條文，據悉英國做出讓步。知情人士透露，強生接受歐盟在英國水域的漁獲量占比降低25%，分五年半逐步落實。此降幅小於英國起初要求的80%和最近談的30%，因歐盟拒絕接受超過降幅25%，否則法國、丹麥等國難以接受。

雙方已就捕魚配額等條件達成共識，24日最後卡在一個問題：歐盟漁船在英國水域對每一魚種能捕撈多少數目。雙方都表明，就漁權達成協議，是英、歐未來談判更廣泛雙邊關係的先決條件。在五年半的漁業過渡期結束後，假如英國政府限制歐盟在其水域捕魚，歐盟希望保有對英國課徵關稅的權利。對此，英方也退一步，接受漁業關稅，但在能源等其他領域，則不接受歐盟要求。

原先另一膠著點，是歐盟要求保證企業公平競爭。協議草案包括新仲裁機制，以確保雙方在「公平環境」競爭；另訂有制裁條款，若任一方嚴重違反環保或其他規定，將面臨懲罰性關稅。

協議正式宣布後，接下來英、歐須趕在1月1日英國過渡期結束前，讓這項貿易協議獲立法機構批准。英國下議院預定30日召開緊急會議；歐洲議會曾表示年底前不進行表決，但布魯塞爾保有在歐洲議會議員明年表決前，暫實施新協議的選項。

英國 歐盟 脫歐

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