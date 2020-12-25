加州無人車送貨 Nuro搶頭香

自駕計程車新創公司Nuro 23日獲准在加州展開商用服務，成為首家無人駕駛車在當地運送生鮮雜貨的公司，在自駕車商用市場一馬當先。

Nuro計劃在2021年初開展開商用服務，加州頒發的自動駕駛車部署（AVD）許可證，將讓Nuro在舊金山灣區的聖馬特歐郡（San Mateo）與聖塔克拉拉郡（Santa Clara）開始固定送貨，包括食物、飲料、藥物及其他產品。Nuro表示將盡速宣布運送的合作夥伴。

Nuro取得這項許可，意味在自駕車投入例行商用服務的競賽中大幅領先同行。Nuro目前投入自駕服務的車款，包括豐田油電混合動力車Prius和自家小型車R2；其他像通用汽車旗下的自駕車公司Cruise、Alphabet的Waymo以及亞馬遜的Zoox，都已經獲准在加州進行道路測試並計劃投資這項新技術。

加州汽車管理局（DMV）局長戈登說：「頒布歷來第一張使用許可，是加州自駕車發展的重要里程碑。隨著自駕技術持續演變，我們會持續重視駕駛者的人身安全。」

DMV表示，Nuro必須符合多項安全標準，包括證明其自駕車能避開道路危險，以及如何因應警察與緊急事故。此外，Nuro只能在天氣晴朗時利用自駕車送貨，時速不得超過25英里，而且只能行駛在特定路段。

Nuro的法律和政策主管艾斯特拉達說：「無人駕駛將在接下來幾年對加州產生重大影響。」他補充，加州山景城的家庭可以取得每周必需品，無須出動全家人；聖荷西的年輕人將投入管理自駕車營運的新工作。