VR自駕車發展…都靠它

美國聯邦通訊委員會（FCC）標售5G頻譜，業者競爭激烈；5G具備高速率、低延遲、大連結技術特性，應用範圍廣泛，包括自駕車、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）遊戲、定位等領域。

VR遊戲娛樂產業，預料會是5G網路的主要受惠者之一；新創公司The Void將提供VR設備，讓玩家享有身歷其境的體驗，不僅能探索虛擬環境、與角色互動，甚至還能感受溫度、氣味。The Void技術總監愛德華茲表示，該公司已獲迪士尼和幾家影院運營商支持。

自駕、連網車公司Peloton Technology也因應5G時代，研發列隊行駛（platooning）技術，讓自駕卡車車隊統一加速和煞車，既節省燃料，且能提升行車安全性。戴姆勒、Scania、富豪等車廠也看好這個領域的前景，已加入研發行列。

在AR的應用方面，加州Edgybees公司的軟體能將資訊置入無人機、直升機和路上車輛拍攝的即時影片，協調消防工作；4G網路常導致影片傳輸遲滯，5G則可避免類似問題。

5G技術也能提振與執法、維安有關的定位系統效能。加州ShotSpotter公司的槍擊地點定位服務，可對傳出槍響的位置進行定位。