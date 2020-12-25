美5G頻譜競標 一路飆天價

美國聯邦通訊委員會（FCC）啟動5G頻譜拍賣迄今已三周，儘管招標程序尚未結束，出價總金額已超過698億美元，改寫美國無線頻譜拍賣金額紀錄，反映電信商正在爭搶寶貴的無線頻譜使用權利。此次5G頻譜招標，可能影響行動電話營運商未來十年的前景；美國2015年標售4G頻譜時，得標總金額紀錄為449億美元。

由於招標期限為明年1月4日，最後成交金額可能進一步升高；FCC不會在拍賣結束後立即宣布得標業者，最終結果可能須至2月才會揭曉。此外，得標業者最晚須等到2023年，相關頻譜才會徹底清空，或者支付大筆費用給目前仍使用這些頻譜的衛星業者，以加快步調。

美國5G頻譜競標熱度遠高於市場預期，分析師預期AT&T和威瑞森電信（Verizon）等大型業者將取得為數不少的執照，力抗競爭對手T-Mobile；T-Mobile今年2月已併購Sprint。這些行動電話通訊商的競標對手，還包括一些投資公司以及新進同業，例如衛星通訊業者Dish Network，該公司正在建構自家的行動電話網路；此外，多年來持續嘗試提供無線服務的有線網路業者，也可能影響競標結果。

研究公司Lightshed Partners的電信業分析師皮契克（Walt Piecyk）表示：「中段頻譜是5G的命脈，出價金額持續上升，可以預期所有業者會更積極競標。T-Mobile收購Sprint，顯然加重了T&T和威瑞森電信的壓力。」

業者踴躍競標，最大受惠者是美國財政部；此外，這些得標業者除了執照費用外，合計必須額外再支出至少130億美元，協助原本已使用這些頻譜的衛星業者調整設備。

Raymond James金融公司分析師勞森（ Frank Louthan）指出，行動電話通訊商能出高價競標，是因為目前的借貸成本極低，以及業者的服務營收相對穩定。勞森表示：「投資人把這些公司視為目前最安全的資產，即使負債比率稍高一些，也不會影響其營運表現。」