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為平壟斷爭議 臉書釋原始碼助建平台

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
臉書為避免反壟斷訴訟，打算釋出原始碼，幫助新創公司「建立競爭對手」。（Photo from網路截圖）
臉書為避免反壟斷訴訟，打算釋出原始碼，幫助新創公司「建立競爭對手」。（Photo from網路截圖）

為平息反托拉斯訴訟，臉書決自創競爭對手！臉書近來被美國聯邦貿易委員會以市場壟斷為由進行調查，為避免反托拉斯訴訟，臉書表示，願意將其網站代碼許可給他人，以幫助他們創建競新的社群平台，等於為自己創造競爭對手。 但反壟斷調查人員認為這根本無助解決問題。

願扶植新平台成立

華盛頓郵報報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）和48個州的訴訟主要針對Facebook對Instagram和WhatsApp的收購。雖然這兩項交易分別在2012年和2014年獲得批准，但臉書被指控以收購來遏止市場競爭。 臉書則稱這些訴訟為「矯枉過正」，並指出google和抖音等也是同樣手法。

為履行「競爭承諾」，engadget報導，臉書打算釋出原始碼給新創公司或者有意想建立新社群平台的人，幫助他們建立自己的「對手」。

消費者習慣難改

然而在反壟斷調查委員眼裡這顯然行不通，他們認為這不足以解決競爭不公的問題。臉書發言人克里斯•斯格羅表示，臉書已盡力遵守公家調查，但也會捍衛自身權益。

雖然不確定臉書的舉措是否能避免調查訴訟，但根據統計，近年各樣新興社群平台崛起，然而技術問題或者原始碼是否開放，不是新興平台能否生存的關鍵，關鍵是消費習慣難以改變。媒體分析，當自己的親友都在使用臉書，為了與親友維持聯繫，個人實在很難脫離臉書。

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