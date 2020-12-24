台積電ADR隨大盤翻黑回吐漲幅 溢價率仍接近15%
台股ADR周三（23日）漲跌互見，台積電ADR尾盤隨大盤翻黑，小幅收跌，仍較台北交易股票溢價14.78%；聯電ADR收漲。
道瓊工業指數23日收盤上漲114.32點，漲幅0.38%，至30,129.83點；標普500指數上漲2.75點，漲幅0.07%，至3,690.01點；那斯達克指數下跌36.80點，漲幅0.29%，至12,771.11點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.50 -0.54%
中華電 CHT 38.30 -1.14%
台積電 TSM 103.76 -0.17%
聯電 UMC 8.20 +0.49%
資料來源：彭博資訊
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