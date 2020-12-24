高人氣通訊軟體Telegram 明年推收費服務
高人氣加密通訊軟體Telegram的俄羅斯創辦人杜洛夫（Pavel Durov）今天表示，Telegram將於2021年推出收費服務，因為公司不斷成長，每年至少需要幾百萬美元資金。
杜洛夫發表聲明說：「從明年開始，Telegram將會開始產生收益。我們將會推出無數新功能，迎接數十億新用戶。」
36歲的杜洛夫表示，他不打算賣掉這家公司，因而必要尋覓其他途徑籌措資金。
Telegram在一些國家境內是高人氣社群媒體平台，特別是前蘇聯國家和伊朗境內，被用來進行私人通訊以及分享資訊和新聞。
自從杜洛夫和兄弟尼古拉（Nikolai Durov）於2013年推出Telegram以來，已吸引將近5億活躍用戶。
杜洛夫表示：「自從公司成立以來，大部分時間都是由我自掏腰包支應公司開銷。但依照當前成長趨勢，Telegram正邁向高達數十億用戶，需要適當營運資金。」但他也指出， 免費功能將會維持免費。
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