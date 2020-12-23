一頓600萬元晚餐的領悟 餐廳老闆因此過著半退休的生活

比特幣近期價格狂飆，上周漲破23000美元，讓長期持有的人笑呵呵，過往質疑比特幣價值的人則有不少慘痛的經驗談。

一名紐時記者回憶在2013年時，一枚比特幣才約100多美元，當時她為了測試這種虛擬貨幣的實用性而訂了一個計畫，要只靠比特幣生活一個禮拜，過程中吃了不少苦頭。

到了最後一晚她決定一口氣花完，於是請了數十位陌生人吃飯，結帳時付了大約十枚比特幣。當時她還覺得過意不去，認為好像付給店家「假錢」，但如今以現值來看那一餐等於花了台幣近600萬，堪稱史上最貴的一頓晚餐。

至於餐廳老闆也很聰明，當時沒把那些比特幣全兌現，如今他63歲已經收掉餐廳，過著半退休生活。