快訊

聖誕老人的原型：兼談宗教藝術中的神話傳說

陳時中：本土病例案771共接觸173人 3人檢驗中 其餘皆為陰性

FT：歐洲科技業批美國藉黑名單之名行「美國優先」之實

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
受制於美國制裁令，荷蘭商艾司摩爾（ASML） 已無法出售新一代機台給中芯。路透
受制於美國制裁令，荷蘭商艾司摩爾（ASML） 已無法出售新一代機台給中芯。路透

歐洲科技業者和外交人員指控美國藉制裁之名，讓他們進不了中國大陸市場，卻大開美國企業豁免之門，形同另一種「美國優先」的貿易手段。

這兩年來，美國先後對華為和中芯實施制裁，阻止這兩家大陸業者採購大部分美國製造的技術。

然而，一位歐洲企業高階主管告訴金融時報，這樣的制裁形成一種「美國優先」的貿易政策，一面對美國企業提供豁免，另一面卻不發給其他國家許可。這位不願具名的企業主管說：「目前為止，美國企業已取得供貨給華為的許可，歐洲供應商卻拿不到。」

由於在技術上依賴美國的智慧財產，多數生產晶片和晶片製造設備的歐洲企業，都受到美國制裁令的影響。

另一位歐洲科技業主管告訴金融時報，他們公司被阻止供應元件給中國廠商，理由是可能充做軍事用途，但這元件的市場很快就被美國供應商透過中間商所填補。

美國的制裁對歐盟企業影響重大。本月初，總部設於瑞士的意法半導體（STMicroelectronics）將年度營收目標延後一年達陣，理由即是美國制裁了他們重要的客戶華為。意法半導體當天股價應聲崩跌12%。

全球最大晶片生產設備供應業者、荷蘭商艾司摩爾（ASML） 已無法出售新一代機台給中芯。艾司摩爾預料今年中國市場會占整體業績的1/4。

取得執照可出貨給列入黑名單陸企的業者有哪些，並未公開。據金融時報早先報導，多家美國企業、南韓三星電子和日本的Sony，均已爭取到許可，可以供應部分零件給華為。

半導體 中芯 荷蘭

延伸閱讀

美國警告：大陸通訊設備恐有數據安全疑慮

王毅與俄外長通電話 批評美國破壞多邊主義

宏致、台光電等台企無懼疫情嚴峻 加碼美國布局

創投家：台灣新創迎向全球 可借美國人才募資

相關新聞

家電股LG今天為何狂飆20%？原來跟進軍電動車零件有關

南韓樂金電子（LG Electronics）今年上午成了飆股，股價一度飛漲20%，表現搶眼。稍早彭博資訊引述知情人士報導...

一頓600萬元晚餐的領悟 餐廳老闆因此過著半退休的生活

比特幣近期價格狂飆，上周漲破23000美元，讓長期持有的人笑呵呵，過往質疑比特幣價值的人則有不少慘痛的經驗談。

FT：歐洲科技業批美國藉黑名單之名行「美國優先」之實

歐洲科技業者和外交人員指控美國藉制裁之名，讓他們進不了中國大陸市場，卻大開美國企業豁免之門，形同另一種「美國優先」的貿易...

美司法部控告零售巨頭沃爾瑪 助長藥癮危機

美國司法部今天控訴沃爾瑪公司（Walmart）助長美國鴉片類藥物危機，指控這家零售業巨頭無視旗下藥劑師警告，仍為數以千計...

【外媒綜合】蘋果或網飛 會為007買下米高梅嗎？

007系列最新電影《007：生死交戰》（No Time to Die）受到新冠疫情影響，電影院傳統發行通路延到明年4月上映。製片商米高梅控股此時傳出正在積極尋找買家，詹姆斯‧龐德除了有能耐讓007粉絲掏錢買票進戲院看電影之外，是否有足夠魅力吸引大咖出資接手？市場都在看。

【Bloomberg】新冠疫苗對全球GDP助益多大？估計達3兆美元

新冠肺炎疫苗的正面進展，已提振全球經濟快速復甦的希望。彭博資訊經濟學家指出，疫苗可望提振全球國內生產毛額（GDP），但需要許多因素的共同作用，例如疫苗批准的時間、生產速度、效力等。

馬斯克技術魂上身 質疑蘋果自駕車消息「怪怪的」

對於蘋果公司傳出目標2014年生產自駕車的消息，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克提出質疑，表示傳言蘋果車款要採用「單體電池」...

馬斯克證實曾想把特斯拉賣給蘋果 遭庫克拒絕會談

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，在Model 3計畫陷入困境之際，他曾試圖聯繫蘋果執行長庫克，希望討論蘋...

標普500指數三連跌 蘋果帶動那指創新高

標普500指數連續三天下跌，新冠肺炎病毒變異引發的新一輪防疫封鎖措施，凌駕疫情紓困法案過關的利多，道瓊工業指數也下跌超過...

蘋果股價漲2.72% 那斯達克再創新高

即使國會在長期拉鋸談判後批准了新冠病毒紓困計畫，史坦普500指數連續第3個交易日下跌。

疫情衝擊需求 油價盤中再跌2%

英國出現傳染力更強的新冠肺炎病毒株，促使其他國家加緊研議應對措施，更多國家禁止英國班機入境，世界衛生組織（WHO）也將召...

美股早盤漲跌互見 蘋果漲逾2%、特斯拉繼續跌

美股22日早盤漲跌互見，美國國會終於通過紓困方案，但英國變種病毒引發的恐慌與封鎖潮，讓投資人擔心對經濟造成衝擊。

熱門新聞

大家都在盼的2021 預言家直接潑冷水：將迎真正的天災人禍

馬斯克證實曾想把特斯拉賣給蘋果 遭庫克拒絕會談

不受露骨性感照外洩影響 泰國「甄嬛」幫泰王修補形象

「半澤直樹」原作同事 半澤淳一將升任銀行總裁

她出車禍頭痛好幾天 睡醒驚覺不對勁：頭居然「旋轉180度」

追蹤人數歸零！拜登不會繼承川普用的總統官方推特帳號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。