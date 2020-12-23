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創投家：台灣新創迎向全球 可借美國人才募資

中央社 / 洛杉磯22日專電

矽谷資深創投家鄭志凱19日談到台灣新創公司的機會與挑戰指出，資金決定公司作為，台灣新創迎向全球挑戰，想要進入美國市場，可聘用美國人才募資。

以連結台美科技人才為宗旨的南加玉山科技協會19日在線上舉行創新創投座談會，鄭志凱主講題目「從起心動念到社會共富」。南加玉山理事長、創業家俞寧寧開場，台裔創投家柯建豪主持，近200名觀眾收看直播。

俞寧寧表示，南加玉山協會致力於南加州與台灣創投、創新的交流，協助台灣業者進入美國市場。明年1月另一場講座，史丹佛大學醫學院助理教授周宏杰身兼生技創業家，主講胰島素分子工程。

鄭志凱指出，2020年疫情席捲而來，原先創投業界認為是難以預料、破壞力極大的「黑天鵝」（blackswan）事件，沒想到對科技業來說卻是一場盛大派對。

疫情困境之下，創新、創業成為一股熱潮。根據南加玉山資料，今年美國新成立的新創公司達400萬家，達歷史新高；台灣11月Meet Taipei 年度創新嘉年華會，有上萬新創家、企業家及投資人參與。

比較台美兩地創業的差異，鄭志凱指出，除了市場規模，最明顯的差異為資金的雄厚程度。

鄭志凱以2019年為例，台灣新創公司平均接受約200萬美元投資，而美國新創平均1300萬美元，差距達6倍以上，搶占市場的速度自然不同。

「資金決定公司能做什麼事。」鄭志凱表示，台灣新創想要進入大市場如美國，勢必需要口袋深、了解市場的美國創投參與，台灣新創為了吸引美國資金，可以考慮聘用具有募款能力的美國當地人才。

鄭志凱旅居矽谷30多年，創投業務遍及電腦、網路、半導體及生技產業，身為創投公司Acorn PacificVentures共同創辦人及合夥人、台灣活水影響力投資公司董事長；曾任20多家新創或上市公司董事、新竹工業技術研究院及清華大學顧問。

玉山 疫情

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