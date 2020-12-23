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美國軍事與軟腳總統：拜登會是下一個「卡特」嗎？

金價三連跌 基本金屬走低 油價跌至一周低點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

金價格周二連續三天下跌，美國國會通過歷史上第二大紓困計畫以對抗新冠疫情危機之後，美元走高。國際原油

價格周二跌至一周最低。以下是整理自彭博的商品行情：

●黃金和基本金屬走低

美國國會通過疫情紓困方案，終結美國兩黨之間長達數月的爭執。白宮已經表示，美國總統川普將會簽署法案。

Phillip Futures Pte的大宗商品經理人Avtar Sandu表示，隨著英國可能出現無序脫歐，並且新的病毒變種的快速傳播，交易員更青睞通過美元避險。

紐約時間下午2:46，現貨黃金下跌0.9%，至每英兩1,860.47美元。紐約商品交易所2月交割的期貨下跌0.7%，收於每英兩1,870.30美元。連續三個交易日下跌是自11月19日以來持續時間最長的跌勢。

白銀現貨價下跌了4%，是自11月9日以來的最大跌幅。

倫敦金屬交易所鎳價下跌3.8%，收於每噸16,614美元。鋅下跌2.1%，銅下跌1.3%，而錫和鉛上漲。

油價跌至一周低點

紐約原油期貨下跌2%。德國、法國和瑞士的官員表示，在英國出現的新的Covid-19變種可能已經傳播到這些國家。40多個國家和地區已經限制來往英國的航班，英國形同孤島。

在美國，因感染新冠病毒而住院的人數幾乎是大流行病期間任何時候的兩倍，而大多數人要接種疫苗還有數月之遙。

美元走強也降低了以美元計價的石油的吸引力。

2月交割的西德州中級原油（WTI）下跌95美分，收於每桶47.02美元。2月布蘭特原油下跌83美分，收於每桶50.08美元。

金價 油價

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