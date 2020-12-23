台積電、聯電ADR隨台股下挫 費半小跌
台積電ADR周二下跌0.9%收103.94美元，較台北交易股票溢價15.1%；聯電ADR也跌3.1%。費城半導體指數跌0.1%。
標普500指數連續三天下跌，新冠肺炎病毒變異引發的新一輪防疫封鎖措施，凌駕疫情紓困法案過關的利多，道瓊工業指數也下跌超過200點。而蘋果（Apple）帶動科技股為主的那斯達克綜合指數再創收盤新高，代表小型股的羅素2000指數也創新高。
紐約收盤，標普500指數下跌0.2%，報3,687.26點。道瓊工業指數下跌0.7%，報30,015.51點。那斯達克綜合指數上漲0.5%，報12,807.918點。羅素2000指數上漲1%，報1,989.88點。
台灣加權股價指數昨天大跌207.50點收14,117.46點。台積電跌1.4%收509.00元。聯電跌3.7%收45.70元
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 77.92 -1.95 78.20 -0.36
中華電 CHT 109.17 -0.33 109.00 0.16
台積電 TSM 585.81 -0.85 509.00 15.09
聯電 UMC 45.99 -3.09 45.70 0.63
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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