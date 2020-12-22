疫情衝擊低收經濟 女性受教權倒退

疫情前，全球女性就學率、識字率等都有了大幅進步，尤其是中低收入國家，適齡女性就學率已經達到90%。然而受到疫情衝擊，各國經濟陷入危機，中低收家庭因為經濟無法負擔，導致少女必須放棄學習權利，提早開始工作甚至結婚，讓童婚、童工問題又浮上檯面。

女性教育程度提升

經濟學人報導，在疫情之前，全球女權進步達到前所未有的高峰。在中低收入國家，50年前小學適齡女孩的就學率只有49%，但在近年已經逐漸達到90%。1998年，全世界的中學適齡女孩只有一半能順利就學，但現在有三分之二的中學適齡少女都能順利上學。同時，15到24歲的女性文盲率已經從五分之一大幅下降到十分之一，也和男性持平。

研究也指出，對於女性的保護會產生良好的連鎖效應，如有中學教育程度以上的女性，因為有受過教育和基礎工作能力，所以也有保護自己的女兒，也會帶動更多女性進入教育。

疫情衝擊受教權

花旗集團國際規劃公司的研究估計，如果新興經濟體能確保該國100%的女性完成中學教育，那麼到2030年，該國GDP可以擁有10%的增幅。然而疫情襲來，可能會讓中低收入國家好不容易進步的女權和女性受教權受到打擊。

2014年伊波拉病毒肆虐迫使西非地區的學校關閉時，大量女孩輟學，最後只能早婚或者淪為童工，因此聯合國兒童基金會警告，新冠疫情也會造成類似的悲劇，且規模更大。研究預測，在未來10年，可能有至少1300萬名女孩會被迫童婚，因此中低收入國家急須為女性建構保護網。

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