聖誕禁令改視訊團圓 Zoom放寬助送暖

疫情在聖誕節攪局，意外讓通訊軟體忙翻天！由於英國政府上週末緊急宣布取消今年聖誕節的旅遊鬆綁政策，促使許多民眾無法按照原定時程返鄉與家人團圓，因此，外界預測Zoom、Google Meet等視訊軟體，將在聖誕節迎接史上最繁忙的通話量。

遠距通訊過聖誕

《[CNBC]((https://www.cnbc.com/2020/12/21/christmas-day-could-be-zooms-busiest-ever-thanks-to-covid.html)》報導，上週六英國首相強森宣布，倫敦與英格蘭東南部地區預防疫情進入第四級狀態，以便防止傳染力多出7成的新變異冠狀病毒擴散，導致超過1,800萬英國民眾無法在今年聖誕節與家人團聚。

人在倫敦工作的魯意絲表示，今年聖誕節將會利用Zoom與女兒團圓，她指出，「因為疫情的影響無法返鄉，在視訊鏡頭前與家人度過聖誕，格外新奇。」

據《南威爾斯阿古斯報》報導，從最新YouGov調查結果發現，威爾斯地區每3戶家庭中就有1戶會使用Zoom與家人度過聖誕節，英國通訊管理局稍早分析也發現，今年疫情讓英國使用Zoom增加20倍以上，從1月的65萬人到4月已來到1,300萬人之多。

取消通話限制

對此，Zoom稍早指出，該公司將在今年聖誕節針對未付費用戶取消40分鐘談話限制，免費使用期間包含聖誕夜、聖誕節當日、除夕與新年當天。該公司也表示，若以通話量來看，聖誕節將是今年業務最繁忙的一天。

據《那斯達克網站》報導，Zoom也指出，除了聖誕節之外，猶太人的光明節結束以及非裔美國人過的非洲寬札節由於都在12月底到隔年1月初，因此，也適用無限制通話政策。

對此，Zoom的對手Google Meet也宣布跟進將通話60分鐘限制解除，並適用到明年3月，微軟的Teams軟體與思科的Webex服務雖然因為疫情讓使用率大幅增加，但目前尚未宣布跟進類似政策。

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