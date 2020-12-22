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美廣大勞工誰先打疫苗？各大企業和工會卯足全力遊說

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國大多數的州把大眾運輸工作人員列為第二階段優先施打疫苗對象。圖為紐約市地鐵工作人員。路透
美國大多數的州把大眾運輸工作人員列為第二階段優先施打疫苗對象。圖為紐約市地鐵工作人員。路透

美國疾病管制與預防中心（CDC）的疫苗接種諮詢委員會，周日（20日）表決通過第二階段新冠疫苗接種建議，施打對象包含75歲以上老年人和「不可或缺的前線工作人員」，估計約有3000萬人。但這僅是聯邦政府的建議，全美50州有權力決定打疫苗的優先順序。因此，美國的大企業、工會和產業公會的遊說團體全都動起來，卯足全力遊說各個州政府，爭取其代表的勞工能優先打疫苗，紐約州官員形容為一場「遊說大戰」。

CDC的諮詢專家解釋，所謂「不可或缺的前線工作人員」，指的是「在維持社會運作不可或缺的領域內工作，而且對新冠病毒曝險相當高的人」，包括急救人員、教育工作者、食品和農業人員、製造業員工，以及在監獄、郵局、大眾運輸和雜貨店工作的人。

新冠疫苗 老年人

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