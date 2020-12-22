美廣大勞工誰先打疫苗？各大企業和工會卯足全力遊說

美國疾病管制與預防中心（CDC）的疫苗接種諮詢委員會，周日（20日）表決通過第二階段新冠疫苗接種建議，施打對象包含75歲以上老年人和「不可或缺的前線工作人員」，估計約有3000萬人。但這僅是聯邦政府的建議，全美50州有權力決定打疫苗的優先順序。因此，美國的大企業、工會和產業公會的遊說團體全都動起來，卯足全力遊說各個州政府，爭取其代表的勞工能優先打疫苗，紐約州官員形容為一場「遊說大戰」。

CDC的諮詢專家解釋，所謂「不可或缺的前線工作人員」，指的是「在維持社會運作不可或缺的領域內工作，而且對新冠病毒曝險相當高的人」，包括急救人員、教育工作者、食品和農業人員、製造業員工，以及在監獄、郵局、大眾運輸和雜貨店工作的人。