蘋果傳2024年推自駕車 LiDAR股狂漲

兩家生產LiDAR（光學雷達）感測元件的公司股價周一大漲，路透報導，蘋果（Apple）打算最快在2024年開始生產蘋果品牌的自駕車。

Velodyne 周一股價飆漲23%，Luminar狂漲27%。

Lidar是應用於自駕車的核心元件，可在自駕車電腦周圍發出雷射，偵測車身與附近物體的距離和移動。 Alphabet 旗下自駕車公司 Waymo 和通用（GM）的自駕車子公司 Cruise，都在各自的自駕系統中倚賴光學雷達掃描儀。

據路透報導，蘋果的自駕車可能配備幾個光學雷達感測器，用來掃瞄不同距離。部分感測器可能來自蘋果內部開發光學雷達的部門。蘋果今年發布的iPhone 12 Pro和iPad Pro都配備光學雷達感應器。

不過報導，並未點名蘋果 Apple Car 光學雷達掃描儀的潛在供應商。

今年 9 月，Velodyne 以特殊目的併購公司（SPACs）的名義借殼上市，2019 年營收 1億1,014 億美元、淨損 6,720 萬美元。據 11 月公布的上市後頭一個財報，2020 年第3季共售出 2,235 個光學雷達掃描儀，平均售價為 5,600 美元。

Luminar 規模較小，專注於開發技術，12 月也透過 SPAC 上市，2019 年營收為 1,260 萬美元，虧損 9,470 萬美元。自掛牌上市以來，Luminar 股價已飆升 172%。