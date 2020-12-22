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製作007電影的米高梅 傳尋找買家準備出售

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
製作007系列電影的米高梅控股，正尋找買家準備出售。 美聯社
製作007系列電影的米高梅控股，正尋找買家準備出售。 美聯社

華爾街日報根據未具名知情人士報導，製作007系列電影的米高梅控股公司（MGM Holdings）正在尋找買家，押注有意擴展串流事業的公司能看中米高梅所擁有的影片內容庫藏。

米高梅控股並未上市。消息人士告訴華爾街日報，該公司已經找來投資銀行摩根士丹利和LionTree，展開正式的出售程序。根據私下的股權交易行情，加上債務，米高梅的價值約在55億美元。

米高梅過去有幾個時間點都傳出有望出售，但買家後來對米高梅所開的價錢有所猶豫而最終沒能成交。這次米高梅希望好萊塢傳統公司以外的國際媒體公司、私募投資公司能有興趣。

米高梅目前最大股東是紐約的避險基金Anchorage Capital Group。近年由於米高梅表現疲弱、客戶流失，Anchorage Capital對其非流動性的投資壓力日增。

華爾街 投資銀行 紐約

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